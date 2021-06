NIO-Aktie: Das hat sonst keiner!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO fand zum Wochenende hin wieder in die Spur – und zwar deutlich. Nach einem Durchhänger am Donnerstag, als die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers zum Handelsschluss in Frankfurt auf 34,84 Euro zurückgefallen waren, legten sie am Freitag massiv zu. 37,50 Euro, ein Plus von mehr als sieben Prozent, standen bei der NIO-Aktie schlussendlich zu Buche. Innerhalb eines Monats ...



