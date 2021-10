NIO-Aktie: Der große Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Ganz vorsichtig lugte die Aktie von NIO am Donnerstag wieder nach oben: Um gut drei Prozent verbesserten sich die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers in Frankfurt bis zum Handelsschluss auf wieder 31,18 Euro. Das reichte für ein kleines Wochenplus, im Laufe des Septembers allerdings hat die NIO-Aktie damit fast fünf Prozent an Wert eingebüßt. Dabei war der Donnerstag für den Elektroautobauer doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



