NIO-Aktie: Die große Erholungschance!

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers NIO hat in den letzten Tagen deutliche Aufwärtsimpulse gezeigt und ein mögliches Umkehrmuster ausgebildet. Im Unterstützungsbereich bei 34/34,50 US-Dollar (USD) gelang es den Abverkauf in der vergangenen Woche zu stoppen und den Kurs wieder zu stabilisieren. Am Donnerstag zündete die Aktie eine richtige Kursrakete und schob sich per Gap über den seit Anfang Juli bestehenden Abwärtstrend.

