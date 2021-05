NIO-Aktie: Das gibt Sicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO ist scheinbar endgültig zurück: Nachdem die Papiere des chinesischen Elektroautobauers Mitte Mai bis auf auf 25,60 Euro abgerutscht waren, haben sie sich seitdem mehr und mehr verbessert. Am Mittwoch zog die NIO-Aktie ein weiteres Mal an, schob sich in Frankfurt um annähernd vier Prozent nach oben auf letztlich 30,96 Euro. Möglicherweise reagieren die Anleger auf eine Mitteilung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!