NIO-Aktie: Ein gewagtes Ziel!

Die Aktie von NIO tritt derzeit ziemlich auf der Stelle. Nach besseren Handelstagen für die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers an der Börse folgt prompt ein Rückschlag. Das war auch am Mittwoch so, als die NIO-Aktie am Handelsplatz Frankfurt 2,7 Prozent abgab, zum Handelsschluss bei 32,68 Euro notierte. Doch nicht nur die NIO-Aktie hat aktuell noch Luft nach oben. Das aufstrebende chinesische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



