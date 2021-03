NIO-Aktie: Mit den besten Empfehlungen!

Die Aktie von NIO hat sich zum Beginn der Börsenwoche auf ihrem Freitags-Niveau gehalten. Das ist durchaus als Erfolg zu werten: Nachdem die Aktie Anfang März bis auf 27 Euro zurückgefallen war, hat sie sich seitdem wieder auf rund 38 Euro gesteigert – ein Plus von mehr als 40 Prozent in weniger als zwei Wochen. Dass es mit der NIO-Aktie am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!