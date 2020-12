NIO Aktie: Zurück auf der Siegerstraße!

Die Aktie von NIO scheint ihre jüngste Schwächephase nachhaltig überwunden zu haben: Am Montagmittag waren die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers auf bis zu 33,70 Euro zurückgefallen, weit weg von ihrem Allzeithoch von knapp 50 Euro am 24. November. Doch die NIO-Aktie kommt mit Schmackes zurück. 38,50 Euro standen bereits am Dienstag zum Handelsschluss in Frankfurt auf dem Kurszettel, in den Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



