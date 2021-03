NIO-Aktie: Die Ziele bislang weit verfehlt!

Der Donnerstag war ein etwas besserer Tag für NIO an der Börse: So konnten sich die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers in Frankfurt auf 32,20 Euro verbessern, nach einigem Auf und Ab ein Plus von letztlich 2,5 Prozent. Noch immer beläuft sich das Monatsminus damit aber auf 25 Prozent. Ob wirklich, wie teilweise vermutet, die Zinspolitik in den USA die Aktie derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!