NIO Aktie: Das Ziel doch schon vor Augen!

Wenn zwei sich streiten – fällt am Ende der Kurs. Das könnte das Motto in dieser Woche für die Aktie von NIO gewesen sein: Gleich am Montag erklommen die Papiere des chinesischen Elektroautobauers ein neues Allzeithoch bei 54,40 Euro. Das Hochgefühl hielt aber nicht lange. Am Freitagvormittag sackte die NIO-Aktie sogar auf bis zu 47,50 Euro ab. Zu den beiden gegensätzlichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung