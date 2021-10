NIO-Aktie: Wirklich gute Karten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Donnerstag war ein guter Tag für NIO an der Börse: Nach einem Vortagesschlusskurs von 29,40 Euro, ging es mit den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers hinauf auf bis zu 31,66 Euro – ein Plus von knapp acht Prozent. Am Freitag allerdings kann die NIO-Aktie dieses Niveau nicht halten, rutschte im Vormittagshandel zurück auf wieder 30,82 Euro in Frankfurt. Die Tiefststände aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



