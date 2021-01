NIO Aktie: Wirklich die Ikone?

Die Aktie von NIO kommt derzeit nicht mehr so recht in Schwung. Nachdem die Papiere des chinesischen Elektroautobauers zum Wochenstart die Marke von 50 Euro kurz und deutlich überschritten hatten, rutschte die NIO-Aktie am Donnerstag wieder zurück auf 47,80 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt. Das Allzeithoch vom 11. Januar, das NIO bei 54,40 Euro ausgebildet hatte, ist inzwischen wieder ein gehöriges ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!