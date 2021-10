NIO-Aktie: Wieder überflügelt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Börse führt zuweilen ein bemerkenswertes Eigenleben. Das bekommt aktuell der chinesische Elektroautobauer NIO zu spüren. Seit Tagen verlieren die Papiere des Tesla-Herausforderers mehr und mehr an Wert. Auch am Mittwoch ging es am Vormittag weiter abwärts, die NIO-Aktie notierte in Frankfurt zwischenzeitlich fast drei Prozent tiefer bei nur noch 28,80 Euro. Dabei hatte das aufstrebende Unternehmen im September doch geglänzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung