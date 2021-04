NIO-Aktie: Wer macht hier wem Druck?!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Lange Zeit befand sich die Aktie von NIO am Mittwoch auf einem guten Weg: Ein Plus von drei Prozent bei 33,46 Euro stand am Handelsplatz Frankfurt zwischenzeitlich auf dem Kurszettel des chinesischen Elektroautobauers. Dann aber verließ die Anleger offenbar der Mut, die NIO-Aktie drehte am Nachmittag sogar deutlich ins Minus. Der mögliche Grund: Ein US-Konzern will den chinesischen Anbietern auf deren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!