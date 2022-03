NIO-Aktie: Weiter im Würgegriff der Bären!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Abwärtstrend der NIO-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine weitere Bestätigung erfahren. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine konnten die Märkte zunächst zulegen, was auch der Aktie zu einer leichten Erholung verhalf. Auf Höhe des seit Ende November bestehenden Abwärtstrends wurde die Bewegung aber schon wieder abgebrochen. Die Märkte reagieren auf die Folgen des Krieges und die wirtschaftlichen



