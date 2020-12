NIO Aktie: Weit besser als geplant!

Die Aktie von NIO hat sich nach ihrem kleinen Einbruch auf zeitweilig nur noch 32 Euro am Montag in Frankfurt bis zum Wochenende wieder deutlich erholt. Nach einem weiteren Aufschlag von gut vier Prozent notierten die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Freitag zum Börsenschluss bereits wieder bei 38,20 Euro. Ein Plus von annähernd 20 Prozent bei der NIO-Aktie in weniger als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



