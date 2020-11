NIO Aktie: Weit besser als erwartet!

Die Aktie von NIO leidet offensichtlich noch immer unter der Attacke des Shortsellers Citron Research, der am Freitag vor den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers gewarnt hatte: Vom neuen Allzeithoch bei 46,20 stürzte die NIO-Aktie binnen kürzester Zeit auf 34,20 Euro ab. Zwar verbesserte sich NIO bis zum Handelsschluss am Dienstag wieder auf mehr als 40 Euro, doch am Mittwoch ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung