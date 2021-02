NIO Aktie: Was ist da noch alles drin?

In der vergangenen Woche erweckte die Aktie von NIO kurz den Anschein, als würde sie das Allzeithoch von 54,40 Euro, erklommen am 11. Januar, wieder ins Visier nehmen. Bei einem Kurs von 53,20 Euro, bei dem die Papiere des chinesischen Elektroauto-Produzenten am Mittwoch gehandelt wurden, war allerdings Schluss. Zum Start in die neue Börsenwoche kämpft die NIO-Aktie vielmehr mit der 50-Euro-Marke, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



