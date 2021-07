NIO-Aktie: Was für ein Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nach zwei schwächeren Tagen an der Börse, hat die Aktie von NIO am Donnerstag zum ersten mal wieder zugelegt. Am Handelsplatz Stuttgart, wo bis um 21 Uhr gehandelt wurde, ging es mit den Papieren des Tesla-Herausforderers bis Börsenschluss um 1,8 Prozent auf 37,04 Euro nach oben. Auch der Freitag begann zunächst mit einem klenen Aufschlag. Dies ändert allerdings nichts daran, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung