NIO-Aktie: Was für ein Auftritt!

So kann man eine Börsenwoche schon mal beginnen: Die Aktie von NIO zig gleich zum Handelsbeginn in Frankfurt um annähernd drei Prozent auf bis zu 34,90 Euro an. Damit verbesserten sich die Papiere des chinesischen Elektroautobauers innerhalb einer Woche um runde zwölf Prozent. Auch auf Monatssicht steht bei der NIO-Aktie mittlerweile wieder ein kleines Plus. Dass die Anleger wieder mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!