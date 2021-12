NIO-Aktie: Von Bären umzingelt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Abstieg an der Börse vollzieht sich manchmal schneller als befürchtet. Das gilt auch für Chinas Pionier in Sachen Elektrofahrzeuge, NIO. Während im Februar noch Kursstände von mehr als 62 US-Dollar quasi alltäglich waren, hat sich das Blatt mittlerweile gewendet. Die Aktie notiert gerade mal bei rund 33 US-Dollar, also beinahe 50% niedriger gegenüber den Spitzenzeiten. Da sich der Titel momentan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



