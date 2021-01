NIO Aktie: Und noch ein weiteres Ziel!

Die Erfolgsfahrt von NIO an der Börse war zuletzt ein wenig ins Stottern geraten: Nachdem die Papiere des chinesischen Elektroautobauers extrem stark ins neue Jahr gestartet waren (von 38,00 Euro am letzten Handelstag 2020 ging es direkt auf mehr als 44 Euro), pendelte die NIO-Aktie seitdem unentschlossen bei rund 43 Euro. Am Freitag im vorbörslichen Handel ging es nun erstmals wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung