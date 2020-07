NIO Aktie: „Tatsächlich eine Bedrohung!“

Die Aktie von NIO hat sich von ihrem heftigen Absturz bis zum vergangenen Wochenende noch immer nicht so recht erholt. Vom Höchststand bei 14,45 Euro am 13. Juli ging es mit den Papieren des chinesischen Elektroautobauer vor genau einer Woche hinab auf bis zu 9,28 Euro. Nach einer massiven Gegenbewegung überwand die NIO-Aktie am Dienstag dann bereits wieder die Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung