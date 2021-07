NIO-Aktie: Tatsächlich auch ein Lichtblick!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Das jüngste Vorgehen der chinesische Regierung gegen den heimischen Uber-Rivalen DiDi hat die gesamten Tech-Aktien aus dem Reich der Mitte unter Druck gesetzt. Elektroautobauer und Tesla-Rivale NIO macht da keine Ausnahme. Seit ihrem Zwischenhoch bei fast 44 Euro am Dienstag, haben die Papierefast 15 Prozent an Wert verloren. Rund 37,50 Euro standen nach einem weiteren empfindlichen Abshclag am Donnerstagvormittag in Frankfurt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



