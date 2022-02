NIO-Aktie: Sollte man genau jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nach einer leichten Erholungsbewegung musste die Aktie des chinesischen E-Auto-Startup-Unternehmens NIO zum Ende der vergangenen Woche bereits deutliche Verluste hinnehmen. Grund war die schwache Marktverfassung durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Ukraine-Konflikt.

Putin ebnet den Weg für einen Einmarsch

Am Montagabend hat der russische Präsident Putin nun das wahrgemacht, was viele befürchtet hatten und die umkämpften selbsternannten Volksrepubliken in der Ost-Ukraine zu selbständigen



