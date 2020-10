NIO Aktie: Sie werden immer mutiger!

Zum Wochenanfang hatte sich die Aktie von NIO noch gegen die schlechte Stimmung am Markt behaupten können, am Mittwoch aber hat es sie ebenfalls erwischt: Nachdem sich die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Dienstag noch anschickten, das Allzeithoch von 25 Euro vom 16. Oktober anzugreifen, rutschte die NIO-Aktie am Mittwoch bis kurz vor Börsenschluss um rund drei Prozent auf 23,00 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



