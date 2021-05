NIO-Aktie: Sie setzen voll auf Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Donnerstag war für NIO ein ganz bitterer an der Börse: Von 28,10 Euro noch am Mittwoch zum Handelsschluss in Frankfurt rauschten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers auf bis zu 25,60 Euro in den Keller. So tief stand die NIO-Aktie seit Oktober 2020 nicht mehr. Doch die Lage hat sich mittlerweile etwas verbessert: Am Freitag im frühen Handel konnten sich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung