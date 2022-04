NIO-Aktie: Sie könnten die ersten sein!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO, zuletzt mit einer beeindruckenden Performance, muss am Mittwoch nach starkem Handelsbeginn in Frankfurt wieder deutlich Federn lassen. Zunächst bis auf 21,18 Euro gestiegen, verloren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers nach dem Mittag rund 2,5 Prozent auf 20,10 Euro. Das Plus aus den zurückliegenden drei Wochen beträgt jedoch noch immer mehr als 60 Prozent. Und auch aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



