NIO-Aktie: Sensationelles aus Shenzhen!

Nein, das war bislang wahrlich nicht die Woche für NIO an der Börse. Am vergangenen Donnerstag noch mit 23 Euro bewertet, blieben bei den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers am Mittwoch zum Handelsschluss in Frankfurt noch 18,40 Euro übrig. Das Wochenminus beträgt damit schon satte 20 Prozent. Am Niedergang änderte auch eine sensationell anmutende Meldung aus Asien nichts: Der Elektroautobauer will künftig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



