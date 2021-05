NIO-Aktie: Die Schlagzeile der Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO hat sich mit einem minimalen Aufschlag von 0,7 Prozent auf wieder 30,48 Euro am Handelsplatz Frankfurter ins Wochenende verabschiedet. Das Minus aus den letzten fünf Tagen beträgt dennoch weiter mehr als zehn Prozent. Wie werden sich die Papiere des chinesischen Elektroautobauers in der kommenden Woche entwickeln? Denn der Kursverlauf der NIO-Aktie will so gar nicht zu der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung