NIO Aktie: Revolution – später!

Die Aufwärtstendenz von NIO an der Börse scheint bereits vorüber: Nachdem die Papiere des chinesischen Elektroautobauers sich von ihrem Zwischentief aus der Vorwoche bei genau 46 Euro am Montag wieder auf 48,70 zum Handelsschluss erholt hatten, gab die NIO-Aktie am Dienstag bis zum Abend wieder auf 47,20 Euro nach. Vom Allzeithoch von 54,80 Euro von vor gut einer Woche ist man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



