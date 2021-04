NIO-Aktie: Rekordzahlen sind nicht alles!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nachdem die Papiere des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers NIO noch mit einem kleinen Sprung auf 35,50 Euro in die Woche gestartet waren, geht es seitdem immer weiter zurück. 33,08 Euro lautete der Schlusskurs der NIO-Aktie nach einem Minus von gut fünf Prozent am Donnerstag in Frankfurt. Am Freitag im frühen Handel rutschten die Papiere zunächst weiter auf nur noch 31,50 Euro, bevor sich ...



