NIO-Aktie: Positives aus dem Norden!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO hat ihren Anlegern am Montag zum Börsenstart zweifellos einen Schrecken eingejagt. Nach bereits desaströser Entwicklung zum Jahresbeginn, rutschten die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Handelsplatz Frankfurt bis gegen elf Uhr auf 23,36 Euro ab, das bedeutete erneut ein Jahrestief. Die Entwicklung korrespondiert so gar nicht mit dem operativen Erfolg: Aus dem hohen Norden kamen vom aufstrebenden Tesla-Herausforderer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung