NIO Aktie: Die Nacht der Rekorde!

Der Aktie von NIO ist am späten Donnerstagabend am Handelsplatz Stuttgart Spektakuläres gelungen: Während in Frankfurt und Berlin gegen 20 Uhr die letzten Orders bei einem Tagesplus von rund sieben Prozent abgewickelt wurden, sprangen die Papiere des chinesischen Elektroautobauers bis kurz vor 22 Uhr in Stuttgart auf ein neues Allzeithoch: 36,00 Euro, ein Aufschlag von mehr als zwölf Prozent, standen zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung