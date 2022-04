NIO-Aktie: Das Minutenglück!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Das war mal ein satter Sprung in die neue Börsenwoche: Um mehr als sieben Prozent verbesserte sich die Aktie von NIO am Handelsplatz Frankfurt in der ersten Handelsstunde. In Hamburg ging es sogar um gut neun Prozent nach oben auf 21,22 Euro. Damit schoben sich die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers innerhalb von einer Woche um rund 15 Prozent ins Plus. Gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



