NIO-Aktie: Meilenstein und Rückschlag!

Nach einer durchwachsenen Woche an der Börse, mit einem Rücksetzer ganz zum Schluss, ist die Aktie von NIO mit einem Aufschlag von rund 1,5 Prozent in den Montag gestartet. Am Handelsplatz Frankfurt legten die Papiere des chinesischen Elektroautobauers auf 16,20 Euro zu. Das waren immerhin drei Prozent mehr, als noch zum Start am vergangenen Montag, als für die NIO-Aktie 15,76… Hier weiterlesen