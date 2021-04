NIO-Aktie: Ein Meilenstein in Hefei!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Woche nach Ostern war für NIO an der Börse eine ziemlich ernüchternde: Die Papiere des chinesischen Elektroautobauers eröffneten bei noch 34,62 Euro am Dienstag. Nach einem weiteren Abschlag von 1,5 Prozent am Freitag, blieben bei der NIO-Aktie zum Wochenende gerade noch 31,32 Euro übrig. Ein Minus von fast zehn Prozent innerhalb von nur vier Handelstagen entspricht so gar nicht der



