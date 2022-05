NIO-Aktie: Man weiß ja nie!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Hinter NIO liegt erneut eine ernüchternde Woche an der Börse: Ausgehend von noch 16,69 Euro am vergangenen Freitag an des Nasdaq, waren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers zunächst auf bis zu 18,21 Dollar am Mittwoch gestiegen. Doch dann der Einbruch: Am Freitag ging die NIO-Aktie bei nur noch 14,93 Dollar aus dem Handel. Die Angst vor einem Delisting in New… Hier weiterlesen