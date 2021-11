NIO-Aktie: Das Kursziel kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers NIO hat Anfang Oktober eine Trendwende herbeigeführt. Die Anleger nutzten das Unterstützungsniveau bei 34,00/34,50 Dollar, um sich wieder mit Aktien einzudecken und sorgten so für einen Turnaround. Zu Wochenbeginn erreichte das Papier ein 3-Monats-Hoch bei 44,27 Dollar, ehe am Dienstag und am Mittwoch wieder stärkere Abgaben verzeichnet wurden. So kam es zum Rücksetzer bis auf 38,83 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



