NIO-Aktie: Kursziel aus einer anderen Welt!

Die Aktie von NIO hat es vor dem Wochenende böse erwischt: Die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers schmierten in Frankfurt regelrecht ab, verloren bis Handelsschluss gut 11 Prozent auf nur noch 18,22 Euro. Auch in New York ging es mächtig bergab, die NIO-Aktie schloss mehr als neun Prozent tiefer bei 19,91 US-Dollar. Es war die Reaktion der Anleger auf die jüngsten Zahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



