NIO-Aktie: Klar die Nase vorn!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Woche hatte stark begonnen für NIO an der Börse: Nach einem Schlusskurs von 34,50 Euro am vergangenen Freitag in Frankfurt, hatten sich die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers auf bis zu 36,80 Euro am Dienstag gesteigert. Mittlerweile allerdings ist die Luft ein wenig raus, nach einem Abschlag von gut zwei Prozent am Donnerstag notierte die NIO-Aktie zum Handelsschluss bei noch 34,84 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung