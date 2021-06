NIO-Aktie: Jetzt wird geklotzt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO ist am Mittwoch mit einem Abschlag von 1,7 Prozent auf rund 35,50 Euro in den Handel in Frankfurt gestartet. Damit liegt das Wochenplus beim chinesischen Tesla-Herausforderer jedoch noch immer bei mehr als zehn Prozent. Vor vier Wochen standen lediglich 25,00 Euro auf dem Kurszettel – seitdem legte die NIO-Aktie also 44 Prozent zu. Der Elektroautobauer hat zudem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung