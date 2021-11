NIO-Aktie: Jetzt müssen Anschlusskäufe her!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bei der Aktie des chinesischen E-Auto-Startup-Unternehmens NIO gehen die volatilen Kursbewegungen weiter. In der vergangenen Woche war der Kurs unter den 50- und den 200-Tages-Durchschnitt gerutscht und auf ein 4-Wochen-Tief bei 37,45 Dollar gefallen. Allerdings konnten sich die Käufer für diesen Rücksetzer schnell revanchieren. Zu Beginn der neuen Woche gelang per Aufwärts-Gap der Wiederanstieg über die gleitenden Durschnitte. Am Montag erreichte



