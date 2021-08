NIO-Aktie: Jetzt lässt man Zahlen sprechen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO erlebte am Dienstag einen recht ruhigen Tag an der Börse: Am Handelsplatz in Frankfurt gaben sich Käufer und Verkäufer die Klinke in die Hand, der Kurs pendelte zwischen 38 und 39 Euro. Mit im Durchschnitt 38,50 Euro haben die Papiere des chinesischen Elektroauto-Produzenten wieder ziemlich genau das Niveau von vor einem Monat erreicht. Wohin die Reise bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



