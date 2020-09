NIO Aktie: Hier steckt wohl Potenzial!

Die Aktie von NIO hat nach einer kleinen Verschnaufpause ihren Aufwärtsmarsch an der Börse am Mittwoch in beeindruckender Manier fortgesetzt: Bei einem Kurs von 19,30 Euro verzeichneten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Nachmittag in Frankfurt ein neues Allzeithoch. Was der NIO-Aktie derart Auftrieb verschafft, ist offenbar die Einschätzung eines Analysten der Deutschen Bank. Er erkennt bei NIO gewaltiges Potenzial.

