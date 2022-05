NIO-Aktie: Hier liegt die Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie NIO hatte zuletzt wahrlich eine desaströse Entwicklung genommen. Getrieben von Befürchtungen, dem chinesische Elektroautobauer könnte ein Delisting an der New Yorker Börse drohen, waren die Papiere von mehr als 18 US-Dollar vor gut einer Woche auf weniger als 13 Dollar am Dienstagabend gefallen. Doch die NIO-Aktie hat sich seitdem wieder deutlich erholt, notiert an der Nasdaq derzeit wieder… Hier weiterlesen