NIO-Aktie: Der Frontalangriff!

Die Aktie von NIO ist zurück: Auf bis zu 24,70 Euro waren die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Montag in Frankfurt gefallen, seitdem geht es wieder voran. Bereits am Abend hatte sich die NIO-Aktie auf 25,18 Euro verbessert, am Dienstag legte sie bis zum Abend gut sechs Prozent auf 26,88 Euro zu. Es scheint, als wäre es eine verspätete Reaktion auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



