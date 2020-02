NIO Aktie: Finanzierung im Blick!

Ein guter Draht zu den Behörden? Diese Woche teilte der Entwickler/Anbieter von Elektro-Autos in China – NIO Inc. (kurz „NIO“) mit, eine Vereinbarung mit der Gemeinde Hefei in der chinesischen Provinz Anhui abgeschlossen zu haben. Dort befinden sich die zentralen Produktionsanlagen des Unternehmens. Einschränkend fügt NIO hinzu, dass die Vereinbarung vorläufiger Natur sei („preliminary in nature“) – Details sollen wohl noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung