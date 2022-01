NIO-Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von NIO hat ihren Verfall an den Börsen erst einmal gestoppt: Auf bis zu 19,91 Euro waren die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Montag am Handelsplatz Frankfurt gerutscht, zugleich ein neues Jahrestief. Zum Börsenschluss am Dienstag standen wieder 21,60 Euro auf dem Kurszettel der NIO-Aktie. Das sind allerdings noch immer etwa 23 Prozent weniger, als eine Woche zuvor. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung