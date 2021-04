NIO-Aktie: Es naht die Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Alle loben NIO – ob Süddeutsche Zeitung oder Handelsblatt, sie alle verweisen auf den beeindruckenden Auftritt des chinesischen Elektroauto-Herstellers auf der aktuell laufenden Automesse in Shanghai. Doch die NIO-Aktie will die Euphorie im Moment nicht so recht widerspiegeln. Auch am Mittwoch im Vormittagshandel ging es zunächst weiter zurück auf rund 30,20 Euro in Frankfurt. 17 Prozent haben die Papiere somit im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung