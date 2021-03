NIO-Aktie: Es ist wirklich einiges passiert!

Seit Tagen pendelt die Aktie von NIO stabil um die Marke von 38 Euro. Am Dienstagvormittag reichte die Range am Handelsplatz Frankfurt von 37,60 bis 38,40 Euro. Was unspektakulär klingt, hat es durchaus in sich: Damit bestätigen die Papiere des chinesischen Elektroautobauers ihren jüngsten Höhenflug. Noch am 5. März, das darf man nicht vergessen, notierte die NIO-Aktie bei lediglich 27 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



